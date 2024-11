L’autrice e conduttrice del talk politico in onda sui canali di LaC Tv, Antonella Grippo, ha selezionato trenta degli ospiti intervenuti in trasmissione per raccontare i fatti dell’anno che sta per concludersi. Appuntamento alle 21 su LaC

Ci avviciniamo ormai all’epilogo del 2022 e anche per Perfidia è tempo di bilanci. Il talk politico più irriverente del piccolo schermo, in onda sui canali di LaC Tv, lo farà insieme ai suoi fedeli telespettatori nell’ultima puntata dell’anno, congedandosi dal suo pubblico con una carrellata di personaggi, che indicano anche la strada, percorsa fin qui, della stagione politica che ci stiamo lasciando alle spalle.

Per questo Antonella Grippo ripercorrerà, attraverso un racconto a ritroso, le puntate dell’edizione 2022 del suo talk, attraverso gli interventi degli ospiti che, volta per volta, si sono alternati in studio per commentare le vicende politiche nazionali. Dalla campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre all’attualità di questi giorni.

I magnifici trenta, selezionati dalla giornalista di Sapri, dimostrano come anche dal profondo sud si possa costruire un progetto giornalistico di respiro nazionale, che guardi alla connessione tra le vicende calabresi e quelle italiane, varcando anche i confini, per diventare internazionale.

Il bilancio della stagione politica sarà raccontato dalle parole di Giuseppe Conte, Pierluigi Bersani, Antonio Tajani, Clemente Mastella, Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni, Vittorio Sgarbi, Maria Stella Gelmini, Sabino Cassese, Massimo Cacciari, Ernesto Galli Della Loggia, Marcello Veneziani, Giordano Bruno Guerri, Gianfranco Pasquino, Michele Emiliano, Attilio Fontana, Piergiorgio Odifreddi, Diego Fusaro, Oliviero Toscani, Antonello Caporale, Pietrangelo Buttafuoco, Tommaso Labate, Fulvio Abbate, Flavia Perina, Gianfranco Rotondi, Alessandro Meluzzi, Paolo Del Debbio, Stefano Zecchi, Claudio Martelli, Roberto Napoletano, Roberto Formigoni.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.