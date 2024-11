Lo afferma il consigliere Carmelo Salerno, coordinatore cittadino di Forza Italia

«L'approvazione del Psc consente, per la prima volta, di operare uno sviluppo della città di Cosenza con volumetria a crescita zero sul territorio». Lo afferma Carmelo Salerno, consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia.





«È una misura coerente con la politica amministrativa di questi sei anni, tendente alla riqualificazione e al recupero dell'esistente. La storia degli ultimi cinquant’anni, dal famoso Piano Vittorini sino alle varianti al piano regolatore generale - prosegue Salerno - ha portato a una cementificazione senza limiti. Abbiamo avuto piani di espansione che hanno creato una città territorio con la conseguenza dell'abbandono e del degrado del centro storico.

Le zone monofunzionali - prosegue l’esponente di Forza Italia - hanno generato quartieri ghetto e, di conseguenza, una naturale emarginazione e devianza sociale i cui effetti sono ancora ben visibili. Per la prima volta, oggi, grazie al volere di un sindaco e di una maggioranza competenti, invertiamo la rotta e avviamo percorsi di bonifica e di rigenerazione urbana, capaci di produrre economia ad impatto zero, inclusione e partecipazione sociale. Era quello che i cosentini attendevano da tempo - conclude Salerno - e che si integra con una politica di opere pubbliche che valorizza le piazze e più in generale i luoghi di aggregazione».



Salvatore Bruno