In merito all'articolo ”Catanzaro, all’ospedale Pugliese due concorsi pieni di amici della politica e figli di" il dott. Massimo Esposito ha dichiarato quanto segue:

«Vedo affiancato il mio nome alla signora da voi citata in qualità di padre. Smentisco categoricamente di essere padre della signora da voi richiamata nell’articolo. La pregherei inoltre di voler, come da regola di buon giornalismo, pubblicare una rettifica al’uopo vista la mendacità della notizia divulgata che mi vede erroneamente parte in causa».