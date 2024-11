Il coordinatore Area Metropolitana di Reggio Calabria: «La politica espressa dal Partito Democratico è riuscita a ricostruire la speranza»

Riportiamo le dichiarazione di Giovanni Puccio, coordinatore Area Metropolitana di Reggio Calabria. «La prima fase congressuale, che vede coinvolti i circoli del PD sul territorio, ha registrato anche nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria un’ottima partecipazione di popolo. I democratici hanno compreso l’importanza dell’appuntamento politico e hanno risposto con una presenza che è andata oltre le previsioni. Grazie al lavoro della Commissione provinciale per il Congresso e ai Segretari di Circolo è stato possibile organizzare questo passaggio fondamentale per la selezione delle candidature a segretario nazionale. E’ la vittoria di tutti i democratici, di tutti i Candidati alla Segreteria e della moltitudine di iscritti e di militanti che si sono recati ai circoli (il 71% degli aventi diritto) hanno discusso e votato. Nel tempo dell’antipolitica e della crisi che divora la speranza e separa tanti dalla politica e fa rifluire nella rabbia e nel rancore, aver portato al confronto e alla partecipazione tanti iscritti al P.D. è motivo di orgoglio. Questo vuol dire che al netto di errori che si sono potuti compiere è prevalsa la fiducia nella politica.

La politica espressa dal Partito Democratico che in un momento drammatico in cui il paese declinava per le scelte catastrofiche del centro destra è riuscito a ricostruire la speranza degli italiani e ha fatto crescere la considerazione dell’Italia in Europa e nel mondo. Ora dal risultato occorre arrivare all’appuntamento delle primarie. Quello sarà l’appuntamento in cui tanti democratici senza tessera e tanti simpatizzanti potranno partecipare alla grande festa della democrazia. Ragionare e decidere sul programma e sulla leadership del Partito Democratico e come rilanciare una grande funzione di governo e di partecipazione per affrontare l’appuntamento politico elettorale che ci attende il prossimo anno.

La sconfitta del referendum nel quale si dovevano confermare le riforme di sistema non ha indebolito la volontà riformatrice del Partito Democratico, anzi proprio in ragione di quel risultato i democratici si sentono ancora più stimolati a ricostruire i canali della fiducia popolare affrontando con maggiore fermezza ed incisività le questioni sociali che travagliano le popolazione del Mezzogiorno e della Calabria. Il Congresso e le primarie, insieme all’azione del governo nazionale e della Regione, dovranno rappresentare l’assillo per un’iniziativa e decisioni che incontrino con maggiore efficacia la domanda sociale a partire dalle giovani generazioni».