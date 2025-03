Il congresso cittadino ha ufficializzato la nomina di Dora Mauro alla guida del coordinamento locale. L’elezione per acclamazione ha suggellato un percorso condiviso e partecipato, con un obiettivo chiaro: rafforzare il radicamento politico e il dialogo con il territorio. L’evento ha registrato una grande affluenza, con la presenza delle figure istituzionali: i senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, il coordinatore provinciale Angelo Brutto, oltre a numerosi attivisti, amministratori locali e simpatizzanti. Tra i presenti anche i consiglieri comunali Daniela Romano e Guglielmo Caputo. La conduzione dei lavori è stata affidata ad Antonio Tisci, mentre il presidente uscente, Pino Villella, ha aperto l’assemblea con una relazione che ha ripercorso le tappe del mandato precedente. Il nuovo coordinamento sarà composto da undici membri, sei dei quali eletti direttamente dal congresso: Ida Parise, Pietro Greco, Raffaele Ruffo, Carlo Castrovillari, Luigi Rugna e Giuseppe Gentile. I restanti quattro verranno nominati dalla nuova coordinatrice.

Dora Mauro: “Identità, impegno e visione per il futuro”

Nel suo discorso di insediamento, Dora Mauro ha tracciato le linee guida del suo mandato, evidenziando tre principi fondamentali: identità, impegno e visione strategica. «L'obiettivo principale sarà rafforzare il partito, non solo in termini numerici, ma soprattutto attraverso idee innovative. L’impegno sarà rivolto anche a colmare le distanze tra le diverse realtà cittadine, valorizzando le specificità di ciascuna area» ha dichiarato. Un punto chiave del nuovo assetto organizzativo sarà la strutturazione del coordinamento in un modello che prevede: un coordinatore cittadino, un coordinamento locale, due circoli territoriali, uno per ogni area urbana, possibilità di istituire circoli tematici o ambientali. Secondo la coordinatrice, questa struttura permetterà una maggiore partecipazione e una risposta più efficace alle esigenze della comunità.

Un equilibrio tra esperienza e nuove energie

Dora Mauro ha insistito sull’importanza di una collaborazione tra esponenti di lunga esperienza e nuovi ingressi: «Il confronto, il dialogo e lo spirito di sacrificio devono essere la base del nostro lavoro. L’obiettivo è coinvolgere sempre più persone nelle attività del partito, favorendo una partecipazione attiva e propositiva». Il nuovo coordinamento si propone di rafforzare la presenza politica con iniziative concrete e un rapporto più diretto con la cittadinanza. «Dobbiamo saper interpretare le esigenze delle persone e trasformarle in azioni efficaci. Il nostro impegno sarà costante e concreto, sempre orientato allo sviluppo del territorio». L’assemblea ha visto numerosi interventi e un clima di grande entusiasmo. Soddisfazione espressa dai vertici del partito, tra cui Rapani, Orsomarso e Brutto, per la partecipazione e l’entusiasmo registrato durante l’evento. Presenti all’incontro: i senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, il coordinatore provinciale Angelo Brutto, i consiglieri comunali Daniela Romano e Guglielmo Caputo, attivisti, simpatizzanti e amministratori locali.