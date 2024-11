Si è conclusa con un pareggio la ripartizione dei delegati in vista del congresso nazionale del Partito Democratico nella provincia di Catanzaro. Quattro sono stati eletti a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti, quattro sostenitori dell'ex ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina e uno a sostegno di Francesco Boccia. Il dato è emerso al termine dell'assemblea provinciale del partito convocato questo pomeriggio a Catanzaro che ha anticipato la conclusione delle convenzioni avviate nei giorni scorsi in tutta la provincia catanzarese. L'assemblea si è aperta con la richiesta di approvazione di un documento in favore del governatore Mario Oliverio ed è poi proseguita nonostante la proposta di sospensione dei lavori avanzata dal presidente Michele Drosi che però non ha trovato il consenso di tutti i presenti. Durante la discussione sono stati, inoltre, avanzati dubbi sulla correttezza delle operazioni di voto tanto da condurre alla richiesta di visionare i verbali in possesso della commissione di garanzia. Una richiesta, tuttavia, caduta nel vuoto.

Luana Costa