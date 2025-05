Il primo cittadino ha appreso dal nostro articolo di essere stato candidato a fare parte dell’assemblea regionale nella lista Ri-Generazione a sostegno del senatore, unico nome in lizza per la segreteria. Ma non ne sapeva nulla

Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco, ha appreso dal nostro articolo di essere stata inserita nell’unica lista a sostegno di Nicola Irto per il congresso del Pd Calabria. É previsto dal 16 al 18 maggio e il suo nome compare nell’elenco di 160 tesserati democrat a sostegno del senatore reggino e della sua mozione Ri-Generazione.

Contattando la nostra redazione ha evidenziato «di non aver firmato nulla» e «di non avere intenzione di partecipare ad un congresso unitario senza aver dato alcun assenso a farlo». «Ad oggi non ho ancora rinnovato la tessera del 2025 - ha chiosata evidentemente infastidita dalla faccenda - e con questo agire mi spingono a non sottoscriverla più». Insomma, col Pd non c’è mai da annoiarsi.