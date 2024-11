Cono Cantelmi, 41 anni, è il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il Movimento Cinque Stelle, nasce a Catanzaro il 07/11/1973.

Laureato in Giurisprudenza, ed esperto di informatica, esercita la professione forense nella sua città. Insegna diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie presso la Scuola di Specializzazione alle professioni forensi dell'Università di Catanzaro.

Il giovane catanzarese è stato tra i fondatori dell'Hacklab Catanzaro, un centro per la ricerca e la diffusione della cultura open source e tra i redattori della proposta di legge regionale sul pluralismo informatico (software libero) presso la Regione Calabria. Cantelmi è stato ideatore e promotore di eventi a difesa di angoli di Calabria come, Cletomania (per difendere il borgo antico di Cleto dalla costruzione di una strada), Ambientiamoci (per difendere un bosco secolare di Serra San Bruno dall'abbattimento.

“E' il portavoce ideale per cambiare le sorti della Calabria- ha affermato il deputato M5S Paolo Parentela – il Movimento Cinque Stelle è diverso dai partiti tradizionali e lo ha dimostrato nel percorso che ha portato alla scelta di Cantelmi come candidato Governatore”.

