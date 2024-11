«Adesso è ufficiale. Il Consiglio regionale si riunirà il prossimo 26 aprile per discutere dell'annosa emergenza ancora in atto nella nostra regione, e della sanità in particolare. I lavori in aula si svolgeranno alla presenza, significativa, del commissario Guido Longo che ringrazio per la disponibilità. È una buona notizia che certifica la bontà del nostro impegno nel reclamare che la massima istituzione regionale affrontasse un tema così importante ed improrogabile». Lo afferma il segretario-questore dell'assemblea regionale, Graziano Di Natale. La scorsa seduta, del 19 aprile, non aveva tra i punti all'ordine del giorno l'emergenza sanitaria e questo aveva provocato l'immediata reazione di Di Natale e non solo.

«Abbiamo vinto una battaglia di democrazia, fondamentale - prosegue Di Natale - perché era impensabile che l'assemblea dei calabresi non discutesse di questa grave emergenza che sta mettendo in ginocchio, su più fronti, la nostra amata regione. Adesso servono atti concreti da parte di tutto il Consiglio regionale all'unanimità. È dovere di tutti dare un segnale di speranza ai cittadini».

«La classe politica regionale - sostiene ancora Di Natale - deve realmente lavorare per risolvere le beghe dei calabresi senza alimentare populismi e senza seguire puerili schemi di partito. Resta il rammarico legato ai tempi tenuto conto che, mio malgrado, sono mesi che richiedo la convocazione di un Consiglio regionale sulla Sanità. Meglio tardi che mai. In queste ore promuoverò degli incontri con una delegazione di operatori sanitari al fine di vagliare soluzioni. Sono al lavoro per fornire risposte immediate».