Si terrà giovedì prossimo, 20 aprile, con inizio fissato alle ore 13:30 una nuova seduta del Consiglio regionale. La seconda di questo mese che sarà quasi interamente dedicata al Question time. D’altra parte oltre alle interrogazioni dei consiglieri, all’ordine del giorno figurano anche due punti in attesa di approvazione, inerenti la Proposta di provvedimento amministrativo d’iniziativa della Giunta, sul "Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione” e la “Proposta di legge per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente".

La seduta dell’assemblea legislativa sarà preceduta a mezzogiorno dalla già calendarizzata riunione della Commissione consiliare antindrangheta presieduta da Pietro Molinaro per alcune comunicazioni dello stesso e per l’avvio della discussione del Piano speciale legalità, antiracket e antiusura per il 2023.

Ritornando alla seduta del Consiglio, in una breve nota il presidente Filippo Mancuso, ha evidenziato come all’istituto del question time sia stata riservata scarsa attenzione nelle passate legislature, ma che durante questa prima parte del suo mandato ad esso sia stata riconosciuta l’importanza che merita per garantire la fisiologica dialettica Consiglio-Giunta e il flusso di informazioni necessarie per l’espletamento delle prerogative ispettive dei consiglieri regionali

I dati sulla quantità delle interrogazioni (122 dall’inizio della legislatura, e riguardanti problematiche di ogni genere e incidenti su più settori), documentato – per Mancuso -un’intensa attività da parte dei consiglieri regionali. «A 68 interrogazioni, rivolte al Presidente della Giunta e agli Assessori competenti – ha affermato il presidente a margine della Conferenza dei capigruppo - è stata già fornita risposta, anche nel corso della seduta consiliare del 28 febbraio scorso. Alle rimanenti interrogazioni si provvederà proprio nella prossima seduta programmata per il 20 aprile».

Al ritorno in aula si prenderà atto anche dell’adesione di Antonello Talerico, oggi al gruppo misto insieme ad Antonio Lo Schiavo, al partito Noi con l’Italia. L’ingresso del consigliere regionale è stato tenuto a battesimo proprio ieri a Catanzaro dal leader Maurizio Lupi secondo cui la figura di Talerico «diventa un elemento importante per continuare ad aiutare il presidente Occhiuto a vincere le sfide future»