E’ Nicola Irto il favorito per la carica di presidente dell’Assemblea. Il presidente Oliverio a più riprese ha negato di voler cedere quel ruolo a Ncd: pensa invece di cederlo a un renziano, per ristabilire gli equilibri interni del Pd.

Consiglio Regionale – Oliverio lavora dietro le quinte per costruire la squadra con cui guidare la regione nei prossimi cinque anni. La prima casella da riempire è quella del presidente dell’Assemblea, che andrà quasi certamente a un esponente del Pd. Più volte prima delle elezioni i vertici di Ncd, i fratelli Gentile, hanno chiesto quel posto per aprire una fase di collaborazione istituzionale. Ma dopo la vittoria Oliverio ha più volte ribadito che governerà la regione con la coalizione votata dagli elettori. Perciò sceglierà un esponente della maggioranza. Il favorito, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere il giovane renziano Nicola Irto.



Oliverio ha deciso di ristabilire i rapporti interni al Pd e deve quindi dare spazio a un esponente della maggioranza del partito, a livello nazionale. Per questo il favorito è Irto, uno dei pochi renziani ‘puri’ ad essere entrato in Consiglio.



Il passo successivo sarà la scelta del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, e per questo ruolo Oliverio sceglierà un fedelissimo. In caso la nomina di Irto dovesse essere confermata, il favorito sarebbe Michele Mirabello, segretario provinciale del Pd vibonese e ‘favorito’ del deputato Censore, bersaniano duro e puro. In ballo anche il più votato alle recenti regionali, il cosentino Guccione, che però aspira a un posto in giunta, e Sebi Romeo.