Si ingrossa il gruppo misto in seno al Consiglio regionale. Da ieri, infatti, Amalia Bruni e Antonio Lo Schiavo avranno un nuovo compagno di viaggio che però starà dall’altra parte della barricata. Antonello Talerico, che si era dato tre giorni di tempo per scegliere la sua collocazione in aula, ha infatti sciolto le riserve accomodandosi idealmente sugli scranni del gruppo misto, ma rimanendo fedelmente nell’area della maggioranza di centrodestra che sostiene il governo del presidente Roberto Occhiuto, essendo comunque stato eletto nelle fila di Forza Italia.

Una scelta che lo stesso consigliere, subentrato a Valeria Fedele contro la quale ha vinto il ricorso per ineleggibilità della stessa, definisce provvisoria. D’altra parte Talerico confida di non aver trovato in Azione che oggi conta due consiglieri, Graziano e De Nisi, ma non un gruppo in Consiglio, un approdo politicamente comodo. L’orizzonte rimane un’area popolare che possa accogliere fuoriusciti di Forza Italia e Azione stessa. Lo stesso Talerico non esclude che col tempo si possa replicare lo scenario che si sta prospettando a livello nazionale, ed in ogni caso ogni decisione è rinviata anche in attesa dei futuri posizionamenti in vista delle prossime elezioni europee e anche delle provinciali a Vibo.

Intanto a Palazzo Campanella si è usciti dall’impasse che aveva caratterizzato la commissione Pari opportunità dopo le frizioni tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sulla presidenza che era stata affidata a Daniela De Blasio in quota azzurri. Prorprio la professionista reggina fu costretta a dimettersi subito dopo l’elezione per evitare uno scontro politico in seno alla maggioranza. È di ieri la notizia che Anna De Gaio è stata eletta Presidente della Commissione Pari opportunità, per la soddisfazione dei meloniani bruzi che si dicono sicuri che in questo ruolo saprà dare il giusto impulso alle azioni tese ad eliminare la discriminazione di genere, che ancora oggi non consente a molte donne di esprimere appieno tutte le proprie competenze e potenzialità.