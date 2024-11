«Non siamo innamorati delle decisioni che riguardano uno o più consorzi però cercheremo di dare una funzionalità di base a questo nuovo ente soprattutto con un contributo importante da parte della Regione Calabria». Così l'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha commentato l'imminente varo in Consiglio regionale delle legge di riforma dei Consorzi di Bonifica. Le dichiarazioni a margine dell'inaugurazione questa mattina a Catanzaro di una nuova tecnologia per il risparmio idrico realizzata dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese.

Riguardo alle polemiche e alle resistenze che stanno accompagnando la riforma ha commentato: «Naturalmente lo è e lo sarà come ogni riforma però bisogna dare risposte ad un agricoltura che cresce. Il buon funzionamento dei Consorzi di Bonifica lo ritengo fondamentale: senza acqua non si va da nessuna parte. Noi in questi ultimi anni abbiamo problemi che in qualche caso stanno diventando insormontabili e ci vengono dai consorzi territoriali. Dobbiamo dare una svolta e attraverso questa svolta dobbiamo cercare di far funzionare al massimo il sistema. Sostanzialmente deve essere somministrata l’acqua, bisogna fare i lavori invernali necessarie, vanno pagati dipendenti ma soprattutto gli agricoltori devono essere messi nelle condizioni di dare servizi e di usufruire di servizi».