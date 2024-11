Per il senatore del Pd è necessario indire un’assemblea con i sindaci calabresi per renderli parte attiva del progetto di rilancio della Calabria

«Il nuovo governo rappresenta una straordinaria opportunità per il riscatto del Sud, un riscatto che deve partire dalla Calabria» così il senatore del Partito democratico Ernesto Magorno all’indomani della formazione della nuova squadra di governo capitanata dal premier Giuseppe Conte.

«Non possiamo perdere altro tempo - continua l’esponente Dem - e per questo se da un lato è necessario aprire un dialogo programmatico con il M5S, dall’altro è fondamentale rendere protagonisti del progetto della nuova Calabria i sindaci». «Sono i sindaci -precisa Magorno - a conoscere davvero i territori e le reali esigenze dei cittadini. Sono i sindaci che ogni giorno lavorano, tra mille difficoltà, per far vivere le piccole realtà che sono tanto piccole quanto vitali per l’Italia intera». «Per questo bisogna convocare, presto, una grande assemblea dei sindaci di Calabria con la presenza del nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano» conclude il senatore calabrese del Pd.

LEGGI ANCHE: Conte bis, Bausone: «Boccia al governo buona notizia per la Calabria»

Nasce il Conte bis: ecco la nuova squadra di governo

Governo Conte bis, per la sanità in Calabria ora c’è... Speranza