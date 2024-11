Un’iniziativa tesa a ricondurre nell'alveo della Costituzione la legislazione emergenziale di contrasto alla mafia. La Carovana del Partito Radicale approda a Siderno con la campagna di raccolta firme per otto Proposte di Legge di iniziativa popolare sui temi della Riforma della Giustizia, dei diritti civili e umani dei detenuti, per una nuova legge elettorale uninominale (all'inglese), per la riforma della legge sul sistema elettorale al Parlamento Europeo e per una riforma del sistema di trasmissioni della Rai. Su ogni proposta servono almeno 50mila firme certificate nel giro di 6 mesi. Al termine verranno depositate in Senato dove saranno discusse. In piazza accanto ai radicali ancora una volta gli avvocati penalisti.