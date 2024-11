Per la mozione Martina sono invece quattro. Uno a testa per Giachetti e Saladino

Si è chiusa la Convenzione provinciale di Cosenza del Pd in vista del Congresso nazionale. Il risultato è stato di 11 delegati per la Mozione Zingaretti e 4 per la Mozione Martina. Le mozioni Giachetti e Saladino hanno invece ottenuto un delegato ciascuna.