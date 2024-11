Il segretario provinciale del partito Guglielmelli traccia un bilancio dei congressi dei circoli. La soddisfazione di Mazzuca per l'affermazione della mozione Orlando

I membri del Partito Democratico, eletti nelle riunioni di circolo, si sono ritrovati nella Sala Nova della Provincia di Cosenza per la ratifica dei nomi dei delegati incaricati di partecipare al congresso nazionale in rappresentanza delle tre mozioni avanzate dai candidati alla segreteria.

Saranno 12 a sostegno della mozione di Matteo Renzi (Pippo Gallelli, Damiano Covelli, Salvatore Lo Ria, Rosamaria Nociti, Franco Madeo, Eleonora Ienaro, Carmine Lepera, Giuseppe Russo, Giuseppe Aiello, Luca Lepore, Paola Presta e Loretta Pagliaro), 5 per Andrea Orlando (Ugo De Cristofaro, Matteo Lettieri, Stefano Damiano, Alessia Albo Resi ed Elio Marano) e 1 per Michele Emiliano (Francesco Palmieri).

Proprio Emiliano era atteso nel capoluogo bruzio, ma è stato messo ko da un curioso incidente ad Acquaformosa, mentre improvvisava un ballo insieme al locale gruppo folk che lo aveva accolto.

Il segretario provinciale del Partito Luigi Guglielmelli, ha tracciato un bilancio positivo delle consultazioni: «Nella provincia di Cosenza hanno partecipato al voto circa 7.500 iscritti al Pd. Abbiamo svolto più di 120 congressi di circolo in un clima sereno e di rispetto tra i rappresentanti delle diverse mozioni. Non abbiamo avuto contestazioni. Abbiamo discusso, abbiamo discusso molto. In questo senso la diversità di vedute su alcune tematiche è una ricchezza perché alimenta il confronto in seno al partito. Penso si possa parlare di risultato straordinario per il Pd al di là delle mozioni congressuali».

A Cosenza ottima affermazione della mozione Orlando: «E’ andata bene a Cosenza, ma anche nella provincia e nella regione – dice Giuseppe Mazzuca, coordinatore della mozione Orlando nel territorio bruzio – Abbiamo dimostrato l’esistenza di un’area forte, importante, massiccia e rappresentativa con i numeri necessari per dire la sua nelle scelte del partito in Calabria».

Salvatore Bruno