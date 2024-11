'Con Guccione non ci sarà partita e questo spiega il panico dell’entourage di Occhiuto'

Il fantomatico coordinamento “Occhiuto Sindaco” si è già fatto prendere dal panico. E' bastata la presentazione del candidato Carlo Guccione per mandarli in confusione.

Si nascondono dietro falsità, parlano di Sindaco del fare e non dicono la verità ai cosentini.

La verità è che Cosenza, dati ISTAT alla mano, è l’unico capoluogo di provincia che si spopola: i cosentini sono scappati da Cosenza durante l’amministrazione Occhiuto.

Questo spopolamento ha comportato, secondo i dati di Assindustria, una perdita di valore della proprietà immobiliare quasi del 20%. Questo significa che una famiglia media cosentina che ha contratto un mutuo per acquistare la sua prima casa, con sacrificio enorme, ha perso tra i 20.000 e i 30.000 euro.

Tutto questo grazie ad Occhiuto e alle sue politiche fallimentari e alle sue bugie.

A noi del Pd piace vincere facile.

Con Guccione non ci sarà partita e questo spiega il panico dell’entourage di Occhiuto.



Coordinamento Guccione Sindaco