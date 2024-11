Che Pasqualina Straface sarà la candidata sindaco di Corigliano Rossano per il centrodestra, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, non c’è più alcun dubbio. Per l’ufficialità vera, però, bisognerà attendere domani sera, dopo un incontro “istituzionale” e di bon ton nei confronti degli alleati, ai quali comunicherà l’esito dell’incontro avuto oggi pomeriggio a Catanzaro con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Pasqualina Straface ha risposto di “sì” all’invito del governatore a candidarsi a capo della coalizione di centrodestra della terza città più popolosa della Calabria, poco dopo le 17 di oggi.

Al summit pare si sia discusso anche della posizione di Azione, organica al centrodestra a Palazzo Campanella, al di fuori a Corigliano Rossano. Bisognerà capire se Occhiuto – i ben informati ne sono convinti – riuscirà a convincere Giuseppe Graziano, anche nelle sue vesti di commissario del partito di Calenda nella città ionica. Il consigliere regionale nei giorni scorsi ha assicurato che Azione ed i movimenti politici “Il coraggio di cambiare” e “Corigliano Rossano domani” terranno la barra dritta sulla candidatura a sindaco del giovane consigliere comunale calendiano, peraltro ex forzista, Mattia Salimbeni.

Quest’ultimo pare abbia fatto visita, nei giorni scorsi, proprio a Pasqualina Straface ed al senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani, con l’intento di chiedere sostegno alla sua candidatura.

Le parti, però, potrebbero invertirsi se Occhiuto riuscirà nell’opera di mediazione con i calendiani coriglianorossanesi.

Straface candidata a sindaco, i prossimi passi

Alla fine della riunione, interpellata, Pasqualina Straface non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, pur confermando di aver risposto positivamente all’appello “alla vittoria” lanciato da Roberto Occhiuto e riferendo come sia doveroso un passaggio nel rispetto degli alleati.

L’appuntamento con Fratelli d’Italia, Lega, centristi e Italia Viva è previsto per domani sera nella segreteria politica del senatore Rapani, a Corigliano Rossano. Seguirà nella stessa serata un’assemblea cittadina di Forza Italia e subito dopo sarà suggellata ufficialmente la candidatura a sindaco di Pasqualina Straface.

La genesi della candidatura di Pasqualina Straface

La consigliera regionale di Forza Italia, presidente della terza commissione regionale Sanità, Attività sociali, culturali e formative, tra le più attive della legislatura, fino ad oggi è sempre apparsa molto restia ad una candidatura a primo cittadino, veste già indossata a Corigliano, proprio per concentrarsi al meglio nell’incarico a cui è stata delegata dagli elettori in Regione, ma ovviamente non ha mai nascosto l’amore spasmodico per la sua città e la sua terra.

Per mesi gli alleati, ma anche tanti sui concittadini, hanno provato a convincerla, ma senza esiti. Alla chiamata alle armi del governatore, però, non ha potuto dire di “no”.

Le reazioni in città

Sono bastate le indiscrezioni riportate da LaC News 24 lunedì scorso per scuotere la politica (e non solo) – e trasversalmente – in tutta la città. Dopo anni bui, il centrodestra locale, che ha governato per vent’anni negli ultimi trenta sia a Rossano (con Giuseppe Caputo per due consiliature, Orazio Longo e Giuseppe Antoniotti) che a Corigliano (con Giuseppe Geraci per altre tre consiliature), sembra aver ritrovato nuovamente la “guida” smarrita in città.

La discesa in campo della Straface, potrebbe mettere un po’ di pepe sulla coda a Flavio Stasi, dato fino a lunedì scorso per strafavorito.