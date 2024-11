Il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, ha scritto una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per spiegare la sua assenza in aula: «Sono spiacente-scrive Magorno- nel comunicare che domani, purtroppo, non sarò presente in aula. È una scelta che in coscienza sento di fare per proteggere voi, i colleghi senatori e quanti potrei incontrare.





Non ho contratto il Covid-19 né sono positivo o almeno penso, sono semplicemente un parlamentare del Mezzogiorno che è anche un sindaco che si è trovato, insieme a tanti altri, ad affrontare l’emergenza coronavirus in una terra dove il primo cittadino resta l’unico vero e fondamentale punto di riferimento a cui aggrapparsi e rivolgersi per ogni esigenza, specialmente in questo periodo di grande apprensione.





Sono il sindaco di un comune calabrese dell’Alto Tirreno Cosentino, Diamante, che in queste settimane, come tanti altri sindaci, in trincea, giorno e notte, sta lavorando a stretto contatto con cittadini, medici, infermieri, operatori sanitari, agenti delle forze dell'ordine e di pubblica sicurezza, dipendenti comunali, amministratori, collaboratori, volontari, tutti senza i necessari e adeguati strumenti di protezione sanitaria, perché mancano, perché è impossibile reperirli o forse perché hanno dimenticato di fornirli anche a noi, quaggiù in Calabria. Il mio – conclude - è un eccesso di rispetto verso gli altri e ligio, come sempre, al dovere lo sono, soprattutto ora, nel voler responsabilmente tutelare la salute di tutti».