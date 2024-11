Chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Secondo l’algoritmo messo a punto da un team di ricercatori dell'Università della Calabria per l'analisi del sentiment sui social media, sarà Joe Biden a vincere le elezioni.

Le previsioni di voto

Il sistema utilizza le reti neurali per interpretare l’orientamento di voto degli elettori su Twitter, analizzando gli hashtag utilizzati dagli utenti. L’algoritmo restituisce una previsione di voto molto vicina ai risultati reali e ancora più accurata rispetto ai sondaggi tradizionali e ad altre tecniche di rilevazione basate su intelligenza artificiale. Per le presidenziali Usa 2020 sono stati presi in esame 550mila 979 tweet, pubblicati da 308mila 262 utenti nel periodo compreso tra il 18 e il 27 ottobre.

Vince Joe Biden

Il risultato vede Joe Biden in vantaggio con il 53,1% dei voti, seguito da Donald Trump con il 41,7% (il restante 5,2% è diviso tra i candidati rimanenti). Allo studio hanno collaborato i ricercatori del DIMES - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica: Loris Belcastro, Riccardo Cantini, Fabrizio Marozzo e Paolo Trunfio. All’analisi dei dati ha partecipato anche Giovanni Bruno, dello spin-off dell’Unical DtoK Lab.

Gli stati in bilico

Grazie alla georeferenziazione dei tweet, è stato possibile formulare previsioni anche per alcuni degli Stati in bilico: a Biden dovrebbe andare la vittoria in Georgia, North Carolina e Ohio. Al nostro microfono il professor Domenico Talia, ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dell'ateneo di Arcavacata: