Le prime parole di Mario Occhiuto: 'Grazie'

"Grazie. Me lo aspettavo". Queste le prime parole di Mario Occhiuto, il sindaco uscente di Cosenza che, sin dalle prime sezioni scrutinate è in testa con il 60% dei voti. "Questa fiducia ci dà grandi responsabilità - dichiara a caldo l'architetto - abbiamo un carico in più, ma è già il momento di rimettersi a lavorare perché in questi la città ha avuto un arretramento, visto che non c'era una amministrazione che potesse svolgere attività straordinarie". "Accanto a noi - prosegue Occhiuto - c'erano persone lontane dalle vecchie logiche, abbiamo contaminato una platea nuova per la politica a queste latitudini. Sono stati straordinari, però non dite che adesso nascerà il partito Occhiuto. Io voglio solo lavorare".