Fausto Orsomarso rompe il fronte del centrodestra cosentino sulla città unica Cosenza, Rende, Castrolibero che dovrebbe avvenire tramite fusione. Lo ha fatto con un post su Facebook che assume un’importante valenza politica al netto di due elementi. Il primo è il consiglio regionale in programma oggi pomeriggio dove verrà discussa la modifica all’attuale legge di fusione. Il secondo è l’indirizzo che invece avevano dato gli esponenti di Fratelli d’Italia in Regione, firmando la proposta di legge approdata nella commissione di cui è presidente proprio Luciana De Francesco.

«Impegnato in Lussemburgo sul voto nella sessione plenaria primaverile del Parlamento Nato, sto seguendo a distanza grazie alle riunioni online con i rappresentanti di Fdi in Calabria il tema della modifica della norma sulla fusione dei Comuni - ha scritto il senatore -. Non è banale rispetto agli obiettivi di riorganizzazione amministrativa e burocratica della Calabria e soprattutto in questo momento storico in cui si discute a livello nazionale di autonomia differenziata, di nuova modifica della legge sulle Province, di nuova legge sulle unioni dei comuni, e di presidenzialismo».

La prima parte del suo intervento non è fedele al refrain che si ascolta indistintamente da destra e sinistra e che mira a dare un’idea di prospettiva favorevole agli accorpamenti. Fornisce un punto di vista differente da quello che, specialmente in Forza Italia, si vuole far passare per unitario. «Sono da sempre a favore della semplificazione amministrativa e delle fusioni – evidenzia Orsomarso - se le stesse partono dal basso con il coinvolgimento delle comunità e dei consigli comunali e con un dibattito aperto che raccolga le ragioni oltre ai sentimenti e caso per caso anche le specificità per decidere insieme in un senso o in un altro (ricordo la battaglia per Cervicati Vive come il sostegno alle ragioni della nuova grande città della Sibaritide Corigliano-Rossano)».

«Ho partecipato a distanza ad una appassionata riunione in cui abbiamo raccolto perplessità e qualche preoccupazione di tanti sindaci oltre che di diversi dirigenti per l’articolato che modifica la norma. Abbiamo affidato al nostro capogruppo in Consiglio Regionale le riflessioni di queste ore - svela Fausto Orsomarso - ovviamente sappiamo quanto tutta la maggioranza di Centrodestra guidata dal Presidente Occhiuto lavori per legiferare al meglio per il futuro della Calabria».

Alla fine dell’intervento Orsomarso sgancia la bomba sugli alleati di governo. «Credo per come rappresentato ai dirigenti e consiglieri di Fdi che sia prudente stralciare la norma, per come richiesto anche dall’Anci Calabria, per rafforzarla nel confronto con i Sindaci di tante piccole comunità valutando con attenzione anche i nuovi testi di Legge che si stanno scrivendo in Parlamento».