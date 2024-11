L'insediamento di Ferdinando Nociti riporta alla presidenza della Provincia di Cosenza un esponente politico proveniente da un comune arbereshe trent'anni dopo l'esperienza di Damiano Tursi all'inizio degli anni novanta.

Legittimato dal voto

Il sindaco di Spezzano Albanese ha assunto la guida dell'Ente in qualità di vice di Franco Iacucci, decaduto per incompatibilità dopo l'ingresso in consiglio regionale. Ma la nomina di Nociti, ratificata con decreto lo scorso 19 dicembre, è comunque legittimata dal voto ponderato conseguito nella tornata elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale: oltre seimila le preferenze complessive raccolte ed espresse da ben 119 amministratori.

Mandato a termine

Medico odontoiatra, 62 anni, Nociti nelle ultime tre consiliature ha mantenuto la delega alla viabilità, uno dei settori cruciali in virtù delle migliaia di chilometri di strade di competenza provinciale e della vastità del territorio da gestire. Il suo è un mandato a breve scadenza: dovrà traghettare l'Ente fino alle nuove elezioni. Si voterà presumibilmente a febbraio.

Candidato per il centrosinistra?

Iscritto al Partito Democratico, proprio Nociti potrebbe correre per la presidenza in rappresentanza del centrosinistra. «Non è ancora tempo di proiettarsi al futuro - dice al nostro network - Per adesso ritengo utile assolvere nella maniera migliore all'incarico e seguire le procedure di legge per accompagnare l'Ente a nuove elezioni. Poi valuterò le condizioni. Certamente non posso nascondere il desiderio di proseguire questa prestigiosa esperienza». Ecco l'intervista