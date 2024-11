Nel corso della seduta del consiglio comunale di domani 20 aprile, faranno il loro ingresso nel civico consesso due volti nuovi, entrambi alla prima esperienza politico-istituzionale.

Il nuovo volto di Occhiuto Bis

La nomina in giunta di Alessandra De Rosa determina l’ingresso in consiglio del primo dei non eletti della lista Occhiuto Bis Massimiliano Battaglia, medico con la passione del presepio. Alle elezioni del 2016 con 193 preferenze, finì dietro Antonio Ruffolo, Francesco Cito e la stessa De Rosa.

Morrone lascia

Luca Morrone, pur non avendone l’obbligo, ha invece deciso di lasciare Palazzo dei Bruzi per dedicarsi esclusivamente al suo nuovo incarico di consigliere regionale. Gli subentra Marisa Arsì, la quale riuscì a mettere insieme 238 voti sotto il simbolo di Prima Cosenza, in quella fase inserito tra quelli a sostegno della candidatura a sindaco di Carlo Guccione. Adesso però, questa aggregazione civica ha sposato la linea politica di Fratelli d’Italia, assumendo una posizione distante rispetto a quelle del centrosinistra.