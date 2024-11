Alle 12 di giovedì Franz Caruso sarà proclamato sindaco di Cosenza. L’avvocato penalista, che ha superato l’omonimo Francesco Caruso all’ultima tornata elettorale, ha ribaltato i pronostici della vigilia succedendo a Mario Occhiuto. Quando nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi indosserà la fascia tricolore, saranno così trascorsi 17 giorni da quello della vittoria. Non sarà, tuttavia, una proclamazione congiunta, situazione che dilaterà ancora l’attesa dei consiglieri che siederanno tra i banchi di maggioranza e opposizione. Di conseguenza il tempo per approvare il bilancio comunale, con le scarse risorse presenti nelle casse, stringerà ulteriormente. Non un grattacapo da poco a differenza della composizione della Giunta.

Franz Caruso e il totoassessori

Per ciò che concerne gli assessori che coordineranno il lavoro politico del primo cittadino, il quadro sembra ormai tracciato. Scossoni non dovrebbero essercene. Il Pd beneficerà di tre posti (due se dovesse esserci un tecnico, ndr) con Mazzuca, Funaro e Covelli probabile vicesindaco. La lista Franz Caruso Sindaco avrà due poltrone, destinate a Battaglia e De Marco, mentre il Psi una sola per Giuseppina Incarnato. Sarà rispettato l’accordo, decisivo ai fini del ballottaggio, con Francesco De Cicco che prevede un assessorato a lui e un altro a Pasquale Sconosciuto. Infine toccherebbe anche a Bianca Rende, ma a riguardo la partita è ancora aperta. Se non si trovasse l’intesa con l’ex Pd e Italia Viva, non è da escludere che tocchi al M5s entrare in Giunta con Veronica Buffone in virtù delle quote rose.