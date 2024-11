L'esponente del Pd: «Finanza creativa». Secca la replica: «Stiamo pagando i vostri debiti»

Le due campane non sono mai state così distanti. A Palazzo dei Bruzi Carlo Guccione agita lo spettro della bancarotta per la crescente mole debitoria. I decreti ingiuntivi fioccano alimentando, secondo l'opposizione, il rischio del dissesto finanziario. Carta canta si dice, e Guccione esibisce i documenti da cui peraltro, si evince anche la segnalazione del Tar alla procura contabile per danno erariale.

Il bilancio rispetta tutti i parametri

Secca la replica di Luciano Vigna. L'assessore al bilancio rassicura sulla correttezza dei conti, sottolineando anche il lavoro svolto per recuperare le risorse necessarie a ripianare i debiti fuori bilancio provenienti dal passato.

Salvatore Bruno