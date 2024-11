Poiché la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente della Provincia, Franco Iacucci, alla guida della Provincia di Cosenza e adesso eletto a Palazzo Campanella nella circoscrizione Nord sotto il simbolo del Pd, dovrà ufficialmente optare per una delle due funzioni. Non vi è dubbio che lascerà la guida dell’Ente di Piazza XV Marzo. Per cui presto i sindaci e gli amministratori locali del territorio bruzio dovranno nuovamente recarsi alle urne per scegliere il nuovo presidente.

Doppio turno elettorale

Peraltro, prossimamente bisognerà procedere anche alle elezioni del consiglio provinciale il cui mandato era già scaduto nel marzo scorso. Le votazioni però erano state rinviate a causa della diffusione della pandemia. Per cui con ogni probabilità, le elezioni del presidente della Provincia di Cosenza e del consiglio provinciale si svolgeranno contestualmente, presumibilmente tra gennaio e febbraio del 2022.