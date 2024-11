Affluenza altissima: si sono infatti recati alle urne 1603 amministratori su 1771 aventi diritto

Con la chiusura delle operazioni di voto i giochi sono fatti per l'elezione alla presidenza della Provincia di Cosenza di Franco Iacucci, unico amministratore in corsa per la prestigiosa carica. Si sono recati alle urne 1603 amministratori sui 1771 aventi diritto.

"Il risultato delle elezioni per il Presidente della Provincia di Cosenza è davvero straordinario - ha detto Iacucci - Tutte le nostre energie sono state impiegate per costruire questa nuova fase politica. La vera vittoria è il 90,51% di affluenza ai seggi, più della scorsa tornata elettorale. Il lavoro costante sul territorio è stato premiato. I cittadini e le amministrazioni locali saranno partecipi di tutto il lavoro che quotidianamente verrà fatto. Auguri a tutti di buon lavoro dal Presidente della Provincia di Cosenza".

Affluenza alle urne - Di seguito la rilevazione finale suddivisa per fascia demografica:

Comuni fascia "A" n. votanti 880 (su 991) pari al 88,80 %

Comuni fascia "B" n. votanti 280 (su 303) pari al 92,41 %

Comuni fascia "C" n. votanti 198 (su 217) pari al 91,24 %

Comuni fascia "D" n. votanti 145 (su 152) pari al 95,39 %

Comuni fascia "E" n. votanti 100 (su 108) pari al 92,59 %

