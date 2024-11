Si svolgeranno domenica prossima 7 febbraio, dalle 8 alle 20, le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia. C'è un solo candidato: si tratta dell'uscente Franco Iacucci. Gli aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri dei 150 comuni del territorio provinciale, sono 1803. Il risultato sarà valido a prescindere dal numero di amministratori che si recherà alle urne.

Otto postazioni per votare

Per garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, e in applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov2 contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, saranno allestiti otto seggi, allocati nella sede principale di Piazza XV Marzo e nella vicina sede distaccata di Corso Telesio.

Distanziamento assicurato

«Saranno indicate apposite vie di ingresso e di uscita, chiaramente identificate con opportuna segnaletica - si legge in una nota diffusa dall'ente - in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; i locali destinati ai seggi avranno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore; sarà garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore».

Vigilanza attiva

Sarà inoltre disposta, per ogni sede di seggio, la presenza di agenti della Polizia provinciale con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme.