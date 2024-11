Il candidato di Nicola Morra alle amministrative di Cosenza, Gustavo Coscarelli, nega di essere stato iscritto alla massoneria

"In merito agli articoli diffamatori usciti su diversi quotidiani sulla mia persona ribadisco che come tutti i candidati ho già firmato il documento che attesta che non sono iscritto a nessun gruppo massonico anzi, uno dei poteri contro i quali lotteremo più ferocemente in Calabria è proprio quello della massoneria che sappiamo essere invischiato nelle banche ed in numero scandali. Diffidiamo chiunque dal continuare a diffamare con fango elettorale il MoVimento 5 Stelle con menzogne non sapendo su cosa attaccarci".