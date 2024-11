Il consiglio comunale di Cosenza ha approvato con 29 voti a favore e sei astensioni il nuovo piano industriale dell’Amaco. Favorevoli, oltre ai componenti della maggioranza, anche i consiglieri Giovanni Cipparrone, Francesca Malizia e Marco Ambrogio. L’opposizione ha optato per l’astensione. Posizione annunciata nel corso del suo intervento da Carlo Guccione il quale ha messo in guardia sul rischio di fallimento dell’Azienda per la Mobilità, ricordando anche che, con la messa in esercizio della metrotramvia, i cui lavori partiranno entro breve tempo, sarà ridimensionato il trasporto pubblico su gomma in città.