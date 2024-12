Il primo cittadino durante lo scambio di auguri di Natale: «Ci sono per un territorio che dobbiamo rilanciare non sui social ma con cose concrete»

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, durante lo scambio di auguri natalizio con la stampa di questa mattina, si è soffermato anche su un aspetto politico. Riguardo all’associazione del suo nome rispetto ad una possibile corsa alla presidenza della Regione ha evidenziato «di essere a disposizione qualora chiamato della mia parte politica».

Il primo cittadino di Cosenza ha quindi aggiunto una frecciata al Governatore Roberto Occhiuto. «Non mi sono mai auto candidato, non credo alle auto candidature e nemmeno alle auto ri-candidature. Io sono a disposizione di un territorio che dobbiamo rilanciare non sui social - ha chiosato - ma con cose concrete».

Caruso ha poi risposto ad una domanda sulla esito del referendum sulla città unica. «Mi dicono che non mi sia impegnato? Certo che non mi sono impegnato pur votando sì. Io non ho condiviso il metodo ed ho impugnato la legge omnibus nelle aule dei tribunali. Nessuno mi può dire di essere stato contro, perché noi crediamo nel progetto ma lo portiamo avanti in maniera diversa dal centrodestra senza imporre nulla».

