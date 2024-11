Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza non si svolgeranno il 23 ottobre prossimo. Il Tar Calabria ha infatti annullato il decreto firmato da Mario Occhiuto con il quale il presidente della Provincia, nel luglio scorso, aveva indetto i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado del consiglio provinciale di Cosenza.

Il 23 ottobre le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale è giunta in accoglimento del ricorso proposto da un cittadino, Enrico Marsico.