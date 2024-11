'La quadratura dei cerchi', questo lo slogan di Carlo Guccione, candidato a sindaco di Cosenza del PD.

Un'immagine tratta dalla geometria e passata nel senso comune per indicare la volontà di risolvere un problema complesso passato dalle mani dell'illustratore cosentino Fabio Gaudio. Noto per aver vestito di Jedi i più noti rapper italiani, Gaudio ha inteso coniugare semiologicamente il concetto di risoluzione dei problemi cittadini all'immagine geometrica dei cerchi tanto cari all'ex sindaco Occhiuto trasformandoli in un'altra figura geometrica emblema della risoluzione degli stessi.



Ma nel caso di Cosenza il problema non è uno solo: se in geometria il cerchio è al singolare, nella città bruzia i cerchi, i problemi sono stati tanti e, per Guccione, è arrivato il momento di sostituirli con le risposte concrete ai cittadini.



Ospedale, metro, acqua, legalità e quartieri sempre al centro, sono i 5 temi individuati da Guccione.



E se la quadratura del cerchio in geometria è impossibile, il candidato a sindaco del PD raccoglie la sfida e tenta l'impossibile per una città a misura di cittadino.