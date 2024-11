Formalizzato il passo indietro sulle Ztl, fase sperimentale prorogata fino al 31 marzo

L’ingresso in consiglio comunale di Massimo Lo Gullo al posto del dimissionario Enzo Paolini ha aperto la riunione della seduta convocata a Palazzo dei Bruzi. Lo Gullo subentra anche nelle commissioni consiliari urbanistica, bilancio, sport-turismo-spettacolo. Si è poi passati all’atteso ordine del giorno Oltre alla surroga, l’ordine del giorno recava Viene invece ritirato l'ordine del giorno per la proroga del periodo di sperimentazione delle Ztl istituite nelle traverse dell’isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza. A proporla all’assemblea è stato il presidente della Commissione trasporti Gisberto Spadafora.

La contrarietà di Morcavallo. Le critiche di Covelli

Proprio ieri l’organismo aveva licenziato all’unanimità un documento con il quale chiedere formalmente al sindaco e all’amministrazione di adottare un prolungamento della fase transitoria fino al 31 marzo prossimo. Proposta approvata nonostante la contrarietà di Enrico Morcavallo tra i banchi dell’opposizione e le critiche del capogruppo Pd Damiano Covelli, per il quale era facile prevedere i disagi per gli automobilisti. Come si ricorderà, dopo un periodo sperimentale di due mesi, dal 26 novembre scorso i varchi elettronici erano stati attivati ma la novità, non correttamente recepita, aveva determinato migliaia di infrazioni. Qualcuno ha attraversato l’area interdetta quasi trecento volte, un vero record.

Maggiore informazione per i cittadini

L’assessore al ramo Michelangelo Spataro, presente in aula, ha preannunciato l’accoglimento della richiesta per cui, da una parte non si procederà all’invio di sanzioni, almeno in questa fase, dall’altra sarà prevista una costante presenza degli agenti di polizia municipale ai varchi per informare adeguatamente i cittadini. Poi non ci saranno più scuse.

Salvatore Bruno