Il segretario regionale del Partito Democratico conferma che Carlo Guccione sarà il candidato del centrosinistra a Cosenza. Sembrano così superate le resistenze espresse dallo stesso Guccione ieri sera su Facebook

Guccione e Magorno incontrano Renzi a Reggio Calabria e finalmente il centrosinistra trova il suo candidato per le amministrative di Cosenza. E' servito l'incontro con il premier per convincere il consigliere regionale cosentino a sciogliere definitivamente le riserve, che aveva espresso solo ieri sera su Facebook. Ora si cercherà rapidamente l'accordo con Ndc, mentre sembra difficile la ricomposizione dell'alleanza con Paolini, che anche stamani ha ribadito di voler restare in corsa.