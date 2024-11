Conferenza stampa dell'opposizione sullo strumento urbanistico di Palazzo dei Bruzi

Delibere carenti, varianti non comunicate, pareri geomorfologici non richiesti. Secondo l’opposizione di Palazzo dei Bruzi ce n’è abbastanza per ritenere il Piano Strutturale Comunale non conforme alle norme e dunque inefficace. A ribadirlo in una conferenza stampa sono stati Carlo Guccione, leader de La Grande Cosenza e il capogruppo del Pd in consiglio comunale Damiano Covelli. Sulla vicenda è stato anche presentato un esposto in procura redatto dall’avvocato Gabriella Marini Serra. La delibera di adozione del Piano Strutturale è stata approvata lo scorso 29 giugno. Il rischio è che anche i provvedimenti successivi possano risultate viziati.