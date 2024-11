Enrico Morcavallo, presidente del gruppo consiliare Grande Cosenza, è il nuovo presidente della Commissione consiliare controllo e garanzia del Comune di Cosenza. Subentra al consigliere comunale del Pse Giovanni Cipparrone che il 9 giugno scorso aveva rassegnato le dimissioni.

Apicella vicepresidente

Il neo Presidente Enrico Morcavallo è stato eletto dopo la votazione a scrutinio segreto. «Sarò il presidente di tutti – ha affermato subito dopo la proclamazione - La commissione controllo e garanzia è la più importante all'interno degli organismi consiliari – ha aggiunto - Faremo in modo che riprenda a lavorare, in quanto, per cause di forza maggiore, non veniva convocata da qualche mese». Alla vicepresidenza è stata confermata la consigliera comunale Annalisa Apicella, esponente di Fratelli d'italia.