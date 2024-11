Chiedono il ripristino del doppio senso di circolazione su Viale della Repubblica, nel tratto compreso tra la rotatoria all'imbocco con Via Migliori e l'incrocio con Via Zara, i sei amministratori di Palazzo dei Bruzi aderenti alla cosiddetta Piattaforma, sodalizio politico composto dai consiglieri comunali Pasquale Sconosciuto, Francesco Spadafora, Marco Ambrogio, Francesco Cito, Giovanni Cipparrone e dall'assessore Francesco De Cicco.

Discussione sulla viabilità cittadina

La proposta è stata avanzata nel corso di un incontro nel quale è stato affrontato il tema della viabilità cittadina. L'idea è quella di riaprire la corsia nord dell'arteria, attualmente riservata esclusivamente alle ambulanze e agli altri mezzi di soccorso, per decongestionare il traffico convergente in Piazza Riforma, proveniente da Donnici, ma anche dai centri delle serre, Mendicino e Cerisano in particolare, e dai limitrofi paesi dell'area ovest, Carolei e Dipignano soprattutto.

Bus navetta dal parcheggio della stazione

Gli esponenti della Piattaforma chiedono inoltre, di utilizzare gli ampi spazi sottostanti la stazione ferroviaria di Vagliolise per creare un ampio parcheggio gratuito, collegato con il centro città da una navetta rapida dell'Amaco a tariffazione agevolata. «Questi provvedimenti – scrivono in una nota - unitamente alla realizzazione della nuova strada parallela a Via Popilia, i cui lavori si auspica partano il prima possibile, puntano a mitigare alcune criticità della viabilità cittadina, tenendo ben presente che Cosenza è punto di riferimento dell’intera provincia per l’offerta di servizi pubblici e privati, per cui l’afflusso di veicoli in città è da sempre elevato».