Nota del consigliere Di Natale: «Puntiamo a recuperare la partecipazione democratica»

«Aria Nuova per il Partito Democratico rimane in campo confermando con forza la candidatura di Angela Donato». E' quanto si legge in una nota del consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale con riferimento alla candidatura della consigliera di Laino Castello alla segreteria provinciale del Pd. «I territori hanno bisogno di un coinvolgimento che va al di là delle logiche partitiche - aggiunge l'ex presidente della Provincia - Si sente la necessità di rappresentare quanti credono di essere esclusi dalla partecipazione democratica, dal dialogo e dalle scelte che, anziché partire dalla base, assumono sempre più connotazioni verticistiche. I sindaci, i consiglieri comunali, gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico chiedono costantemente un rinnovamento non solo negli uomini ma anche nelle idee. Ecco perché ci sentiamo in dovere di non deludere quanti depongono fiducia nel processo di rinnovamento avviato, che incardina perfettamente l'idea di Matteo Renzi.



Da domani affronteremo un congresso che dovrà rispettare la partecipazione democratica e garantire a tutti di poter esprimere liberamente il proprio consenso. Da subito sarà necessaria una riunione della commissione di garanzia che elabori delle date congressuali per ogni circolo».