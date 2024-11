Esenzione dal pagamento dei tributi comunali per gli esercizi commerciali ubicati lungo il tratto di Viale Mancini interessati dalla costruzione del Parco del Benessere. E’ la proposta avanzata dall’assessore di Palazzo dei Bruzi Francesco De Cicco e dai consiglieri Marco Ambrogio, Giovanni Cipparrone, Francesco Cito, Pasquale Sconosciuto e Francesco Spadafora, componenti del cosiddetto gruppo della Piattaforma. «Sarebbe un gesto e un segnale di attenzione nei confronti di chi oggi accusa qualche disagio in più, a causa della presenza di un cantiere che vede la realizzazione di un’importante opera pubblica». Medesimo provvedimento venne adottato per Piazza Bilotti durante l’esecuzione dei lavori per il nuovo parcheggio sotterraneo. A proposito di cantieri, i sei componenti della Piattaforma insistono sulla realizzazione della nuova strada parallela a via Popilia, per collegare il Ponte di Calatrava alla Sopraelevata, permettendo di smaltire buona parte del traffico che oggi congestiona Via Popilia e Via XXIV Maggio.