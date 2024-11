Carmelo Salerno, coordinatore provinciale di Forza Italia: «Si passi dagli annunci alle realizzazioni»

Regione e Comune di Cosenza dialogano sulla costruzione del nuovo ospedale nel capoluogo bruzio. A darne notizia è il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi Carmelo Salerno. «Anche se con imperdonabile ritardo – dice l’esponente forzista – Oliverio sembra voler aprire un confronto con l’amministrazione. La sanità calabrese ha bisogno di un radicale cambio di rotta che, purtroppo, non si è registrato negli ultimi anni. L’interminabile faida tra governatore e struttura commissariale – sottolinea Salerno - ha notevolmente peggiorato la già precaria situazione preesistente. Ed il rilancio della sanità deve necessariamente passare anche attraverso la realizzazione di un nuovo e moderno ospedale di eccellenza nella città capoluogo di provincia».

«Messo in rete con gli altri nosocomi esistenti e con il realizzando ospedale della sibaritide, i cui lavori sono da tempo annunciati ma ancora non avviati, proporrà una offerta sanitaria adeguata e rispondente alle esigenze del territorio. L'auspicio - conclude il coordinatore provinciale di Forza Italia - è che ora il governatore si muova e recepisca rapidamente le osservazioni e le proposte pertinenti formulate dal sindaco Occhiuto e dal consiglio comunale di Cosenza, in ordine alla localizzazione del nuovo ospedale ed alle opere da realizzare per collegare lo stesso ospedale alla rete autostradale, affinché si passi finalmente dagli annunci alle opere concrete».