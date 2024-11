Riunione a Palazzo dei Bruzi programmata per il 23 gennaio

Approda in consiglio comunale il caso delle Ztl a Cosenza. Tra i punti all’ordine del giorno della prossima riunione del civico consesso figura anche la mozione per la modifica dell’ordinanza di attivazione dei varchi elettronici proposta dai consiglieri Gisberto Spadafora, De Rosa, Ruffolo, Rugiero, Cairo, Del Giudice, Chiappetta e Falcone. Durante la seduta, in calendario per il 23 gennaio prossimo, si discuterà anche dei disservizi lungo il tratto ferroviario tra Cosenza e Paola causati dalla chiusura della galleria Santomarco.