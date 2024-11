Per il capogruppo Bevacqua “Riparti Calabria” è un semplice atto di indirizzo. «Propaganda, non è stato impegnato nemmeno un euro»

«“Riparti Calabria". O, forse, sarebbe meglio dire: "riparte la propaganda". All’indomani dell’annuncio di un investimento regionale di 150 milioni per la ripresa economica, il dubbio è più che legittimo alla luce della assenza di riferimento legislativo nazionale e, soprattutto, della assoluta mancanza delle risorse destinate allo scopo».

È quanto dichiara Domenico Bevacqua, capogruppo pd in consiglio regionale.

«Solo un atto di indirizzo»

Per l'esponente dem, «da quel che è dato sapere, si tratta semplicemente di un atto di indirizzo. Una delibera che promette e non impegna nulla. In essa, difatti, non figura un euro impegnato (del resto, non potrebbe neppure farlo, in mancanza di un bilancio approvato). Sono tempi, questi, che meritano azioni politico-istituzionali di pregio e non già ricorsi ai soliti giochetti che hanno il sapore della vecchia propaganda. Facendo così si comincia molto male».

«Il provvedimento è solo fumo»

«Non si possono generare aspettative che non presentano concrete possibilità di realizzazione. Le imprese calabresi – spiega Bevacqua – hanno bisogno del fuoco che vada ad alimentare le loro attività. Non certo del fumo che le disorienta e le confonde. Ecco perché, a nome dell'intero gruppo che rappresento, chiedo al dirigente del dipartimento Bilancio, De Cello, se egli ha validato l’operazione annunciata e se è in grado di certificare in maniera netta l'impegno di risorse al riguardo e la loro provenienza».

«Da più tempo – conclude Bevacqua – il gruppo pd ha apertamente dichiarato di essere disposto a fare una battaglia comune verso la Ue per l’utilizzo dei fondi non spesi: è quello l’unico bacino al quale poter attingere. Noi stiamo spingendo in questo senso sulla nostra rappresentanza in seno al governo nazionale».