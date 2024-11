Il “centro-sinistra” (col trattino) di Catanzaro si mobilita per affrontare la quasi-crisi (col trattino) aperta dall’uscita dalla maggioranza di Antonello Talerico di Forza Italia. I partiti che sostengono il sindaco Nicola Fiorita si sono riuniti per fare il punto della situazione e hanno diffuso un documento nel quale, al netto del politichese, danno mandato al primo cittadino di fare scouting tra i consiglieri di minoranza per individuare chi può saltare il fosso ed entrare organicamente in maggioranza.

Ecco la loro nota: «Il tavolo del centro-sinistra si è riunito alla presenza di tutte le forze politiche rappresentate dai relativi segretari: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Avs e Cambiavento. L’incontro ha registrato la comune volontà di concorrere al rafforzamento dell'impegno verso le istanze più avvertite della Città nella riconferma del disegno politico posto a fondamento della Giunta guidata da Nicola Fiorita. Per tale ragione è ritenuto necessario condividere l'individuazione prioritaria di scelte programmatiche coerenti con il Programma Amministrativo presentato dal sindaco Nicola Fiorita e sulle quali produrre ogni sforzo realizzativo nell'esclusivo interesse dei cittadini».