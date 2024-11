«Preso atto della volontà dei Liberali per Vibo di procedere già nella giornata di lunedì alle dimissioni dalla carica di consigliere comunale annuncio, nella qualità di capogruppo di Vibo Unica, la volontà dei consiglieri del gruppo di procedere alle dimissioni contestuali nella giornata di lunedì, previo coordinamento con il gruppo citato e con gli altri gruppi che intendono procedere in tal senso». È quanto afferma la capogruppo di Vibo Unica, Claudia Gioia, in ordine alle dimissioni da consiglieri comunali per porre anticipatamente fine alla consiliatura dopo la decisione del sindaco di non volersi dimettere.