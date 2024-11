Francesca Carlotta Celi, consigliere comunale a Catanzaro, lascia il gruppo di Forza Italia. La notizia viene comunicata con una nota stampa. Nella giornata odierna medesimo percorso intrapreso da Luigi Levato, consigliere forzista.

«Ho formalmente rassegnato le dimissioni da componente del gruppo consiliare di Forza Italia. La decisione, maturata da settimane, è motivata dalla volontà di supportare, direttamente al fianco del sindaco Abramo, l’ottima azione politico-amministrativa messa in atto a Palazzo De Nobili dalla maggioranza di centrodestra, di cui rimango parte integrante e attiva», fa presente Celi.

«Sento doveroso sottolineare, nel profondo rispetto dei cittadini catanzaresi che nel giugno 2017 hanno riposto in me la propria fiducia - aggiunge - di aver voluto intraprendere questo passo anche alla luce della scelta compiuta dal consigliere Luigi Levato, già dimessosi da capogruppo e componente di Forza Italia. Non posso non ricordare – evidenzia - la comune esperienza elettorale di due anni e mezzo fa oltre all’attività politica portata avanti quotidianamente, e sempre in stretta sinergia, in Consiglio comunale. Attività politica a supporto del sindaco Abramo che, insieme al collega Levato, ho intenzione di continuare con ancora più incisività e massimo senso di responsabilità nei confronti della città e dei cittadini».