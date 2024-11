«Alla luce dell’esito del voto delle ultime elezioni regionali, e della contestuale fase politica in atto al Comune di Catanzaro, ritengo necessario avviare, da un punto di vista personale, una complessiva riflessione sulla futura azione politica in città. Per il dovuto rispetto che nutro nei confronti degli elettori, comunico di aver rassegnato le dimissioni da capogruppo e componente del gruppo di Forza Italia». Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato. «La decisione - aggiunge - è stata debitamente formalizzata agli organi municipali preposti per gli adempimenti consequenziali».