La partecipazione elettorale è sempre più un miraggio: astensionismo record, sfiducia nei partiti, crisi delle istituzioni. In un Paese in cui alle urne si reca meno della metà degli aventi diritto, la domanda è inevitabile: può dirsi davvero rappresentativa una democrazia in cui la maggioranza dei cittadini diserta il voto?

Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico condotto da Pier Paolo Cambareri su LaC, affronta una delle emergenze silenziose ma più gravi della nostra Repubblica: il lento sgretolarsi del legame tra elettori ed eletti. Ospite in studio il direttore di LaC News24 Franco Laratta, già parlamentare e profondo conoscitore della macchina politica italiana. In collegamento il docente universitario di Diritto del lavoro ed ex deputato Antonio Viscomi, che da giurista e da ex legislatore analizzerà i rischi sistemici di una democrazia che non riesce più a coinvolgere i suoi cittadini. Quali sono le cause di questo distacco crescente? Come ricostruire una fiducia ormai lacerata? E quale ruolo possono (e devono) avere le istituzioni, la politica e l’informazione nel ricucire il tessuto democratico del Paese?

